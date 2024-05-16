Кровь и мясо: какая реакция будет если мама-кошка и ее котенок снова встретятся через несколько лет

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Эксперты ответили, какая реакция будет у кошки после долгой разлуки с котенком

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Зоосфера » Кошки

Кошки известны своей материнской заботливостью, однако они способны быстро забыть своих котят.

Эксперты ответили, какая реакция будет у кошки после долгой разлуки с котенком
Фото: Wikipedia by myllissa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как кошка переживает разлуку с котятами

Забирать котенка у кошки до того, как он достигнет восьминедельного возраста, может негативно сказаться на обоих. Эксперты единогласны во мнении, что идеальный возраст для отлучения котенка — 12 недель.

К трехмесячному возрасту котенок уже готов к независимой жизни, и мать-кошка легко справляется с разлукой. Через несколько недель после разлуки кошка забывает о котенке, и если они встретятся спустя пару лет, они даже не узнают друг друга.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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