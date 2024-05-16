Кошки известны своей материнской заботливостью, однако они способны быстро забыть своих котят.
Как кошка переживает разлуку с котятами
Забирать котенка у кошки до того, как он достигнет восьминедельного возраста, может негативно сказаться на обоих. Эксперты единогласны во мнении, что идеальный возраст для отлучения котенка — 12 недель.
К трехмесячному возрасту котенок уже готов к независимой жизни, и мать-кошка легко справляется с разлукой. Через несколько недель после разлуки кошка забывает о котенке, и если они встретятся спустя пару лет, они даже не узнают друг друга.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.