Кровь и мясо: какая реакция будет если мама-кошка и ее котенок снова встретятся через несколько лет

Эксперты ответили, какая реакция будет у кошки после долгой разлуки с котенком

0:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки известны своей материнской заботливостью, однако они способны быстро забыть своих котят.

Фото: Wikipedia by myllissa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как кошка переживает разлуку с котятами

Забирать котенка у кошки до того, как он достигнет восьминедельного возраста, может негативно сказаться на обоих. Эксперты единогласны во мнении, что идеальный возраст для отлучения котенка — 12 недель.

К трехмесячному возрасту котенок уже готов к независимой жизни, и мать-кошка легко справляется с разлукой. Через несколько недель после разлуки кошка забывает о котенке, и если они встретятся спустя пару лет, они даже не узнают друг друга.