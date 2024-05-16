Цены на отдых в Алтайском крае и Горном Алтае летом 2024 года: рост на 20%

Отдых в Алтайском крае подорожает

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летом 2024 года цены на размещение в Алтайском крае увеличились на 13 процентов, а в Горном Алтае — на 20 процентов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: Wikipedia by Александр Лещёнок is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно данным турагентства PEGAS Touristik, средняя стоимость одной ночи в отелях Республики Алтай летом составляет 9,3 тысячи рублей, а в Алтайском крае — 7,4 тысячи рублей.

В агентстве Fun & Sun указали, что итоговая стоимость пакетных туров на Алтай выросла на 30-50 процентов из-за повышения цен на перелеты.

Ранее специалисты сервиса "Яндекс.Путешествия" включили Алтай в список лучших направлений для отдыха с детьми. Отмечается, что там юных туристов ждут свежий воздух и природные достопримечательности.