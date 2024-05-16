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Крупнейшее увольнение в Tesla: как потеря 500 сотрудников может обрушить будущее электромобилей

Маск сократил подразделение зарядных станций Tesla, ставя под угрозу расширение сети

1:07
Авто

Накануне массового увольнения в подразделении электрических зарядных устройств Tesla, руководитель отдела Ребекка Тинуччи встретилась с Илоном Маском, чтобы обсудить будущее сети зарядных станций.

Маск сократил подразделение зарядных станций Tesla, ставя под угрозу расширение сети
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако встреча прошла неудачно: Маск был недоволен презентацией Тинуччи и потребовал дополнительных сокращений. В итоге он уволил её вместе со всей командой из 500 человек. Эти увольнения сильно ударили по сети Supercharger, которая считалась одним из важнейших достижений Tesla и ключевым фактором продаж её электромобилей.

Тесла потеряла значительную часть своих позиций на рынке, так как Supercharger занимали более 60% всех высокоскоростных зарядных портов в США. Несмотря на массовые увольнения, Маск заявил в социальных сетях о планах продолжить расширение сети, но уже с меньшими темпами. Эксперты считают, что резкое сокращение инвестиций в зарядную сеть и увольнение ключевых сотрудников могут серьезно затормозить развитие инфраструктуры для электромобилей в США.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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