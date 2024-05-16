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Вся правда о зрении собак: в каких цветах они видят мир

Стало известно, в каких цветах видят мир собаки

1:12
Зоосфера » Собаки

Собаки видят мир по-другому, чем люди. Их зрительная система отличается от человеческой, и у них есть свои особенности в восприятии цветов. 

Стало известно, в каких цветах видят мир собаки
Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Собаки обладают дихроматическим зрением, в отличие от людей, у которых три типа конусов в глазах для восприятия цвета. У собак наличествует всего два типа конусов, что означает, что их способность видеть цвета ограничена. Они воспринимают мир в оттенках желтого и синего, а также серого. Это значит, что для собак красный и зеленый цвета выглядят почти одинаково.

Для собак мир выглядит гораздо менее ярким и насыщенным, чем для людей. Несмотря на то, что собаки видят мир в ограниченной цветовой гамме, их зрение обладает другими преимуществами. Например, они обладают отличной способностью видеть в темноте и замечать движущиеся объекты на больших расстояниях.

Интересно, что хотя собаки не могут различать все цвета, они могут обучиться различать предметы по их форме, текстуре и запаху. Это объясняет, почему собаки успешно выполняют задания по поиску предметов или людей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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