Повар рассказала, чем можно заменить яйца при приготовлении оладий

Что можно добавить в оладушки вместо яиц?

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие любители оладушек задаются вопросом, как можно заменить яйца в этом блюде. Обычно яйца служат связующим компонентом, придающим оладушкам нужную консистенцию.

Фото: flickr. com by Theo Crazzolara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Однако существует несколько альтернативных ингредиентов, которые могут заменить яйца в оладушках. О них рассказала эксперт издания "БелНовости" Юлия Архипова.

Первый вариант — это использование пюре из яблок. Яблочное пюре имеет отличные связывающие свойства и способно сделать оладушки сочными. Кроме того, оно добавит интересный фруктовый вкус. Второй вариант — это бананы. Бананы являются отличной альтернативой яйцам и нередко используются веганами и вегетарианцами в кулинарии. Они могут использоваться для связывания и добавления сладости в оладушки. Лучше всего использовать перезревшие бананы, которые можно размять в пюре с помощью блендера. Третий вариант — это аквафаба. Это жидкость, которая остается после консервирования бобовых растений, таких как нут, фасоль или горох. Аквафаба имеет свойства, аналогичные яичным белкам, поэтому ее можно использовать в рецептах оладушек. Она взбивается до состояния пены и добавляется в тесто.

Теперь у вас есть несколько вариантов для замены яиц в оладушках. Пусть ваш завтрак станет еще более разнообразным и вкусным с этими альтернативными ингредиентами.