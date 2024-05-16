Повар рассказала, чем можно заменить яйца при приготовлении оладий

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Что можно добавить в оладушки вместо яиц?

1:33
Еда

Многие любители оладушек задаются вопросом, как можно заменить яйца в этом блюде. Обычно яйца служат связующим компонентом, придающим оладушкам нужную консистенцию.

Что можно добавить в оладушки вместо яиц?
Фото: flickr. com by Theo Crazzolara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Однако существует несколько альтернативных ингредиентов, которые могут заменить яйца в оладушках. О них рассказала эксперт издания "БелНовости" Юлия Архипова.

  1. Первый вариант — это использование пюре из яблок. Яблочное пюре имеет отличные связывающие свойства и способно сделать оладушки сочными. Кроме того, оно добавит интересный фруктовый вкус.
  2. Второй вариант — это бананы. Бананы являются отличной альтернативой яйцам и нередко используются веганами и вегетарианцами в кулинарии. Они могут использоваться для связывания и добавления сладости в оладушки. Лучше всего использовать перезревшие бананы, которые можно размять в пюре с помощью блендера.
  3. Третий вариант — это аквафаба. Это жидкость, которая остается после консервирования бобовых растений, таких как нут, фасоль или горох. Аквафаба имеет свойства, аналогичные яичным белкам, поэтому ее можно использовать в рецептах оладушек. Она взбивается до состояния пены и добавляется в тесто.

Теперь у вас есть несколько вариантов для замены яиц в оладушках. Пусть ваш завтрак станет еще более разнообразным и вкусным с этими альтернативными ингредиентами.

ПЫШНЫЕ ОЛАДЬИ на КЕФИРЕ 🍶 без ЯИЦ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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