Эти оладьи разлетятся в мгновение ока: от них в восторге дети и взрослые

Разнообразьте ваш утренний приём пищи этими аппетитными оладушками. Они понравятся и взрослым, и детям.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. В миске соедините яйца с солью, сахаром. Взбейте при помощи венчика.
2. Влейте кефир с добавление соды. Введите муку. Всё перемешайте.
3. Разрезанные на половинки бананы порежьте ещё вдоль.
4. На разогретую и смазанную маслом сковороду выложите бананы, предварительно окунув их в тесто. Жарьте с двух стороны до появления золотистого цвета.
Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.