Эти оладьи разлетятся в мгновение ока: от них в восторге дети и взрослые

Оладьи с бананами вызовут восторг у взрослых и детей

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Разнообразьте ваш утренний приём пищи этими аппетитными оладушками. Они понравятся и взрослым, и детям.

Фото: Own work by しんぎんぐきゃっと is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты:

100 мл кефира (2,5%),

150 г муки,

2 яйца,

40 г сахара,

щепотка соли,

0,5 чайной ложки соды,

3 банана,

растительное масло.

Приготовление:

1. В миске соедините яйца с солью, сахаром. Взбейте при помощи венчика.

2. Влейте кефир с добавление соды. Введите муку. Всё перемешайте.

3. Разрезанные на половинки бананы порежьте ещё вдоль.

4. На разогретую и смазанную маслом сковороду выложите бананы, предварительно окунув их в тесто. Жарьте с двух стороны до появления золотистого цвета.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"