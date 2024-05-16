Учёные раскрыли, как физические упражнения искажают восприятие времени во время тренировки

Новое исследование показало, что восприятие времени изменяется во время физических упражнений.
Ученые обнаружили, что время кажется идущим медленнее во время тренировок по сравнению с отдыхом или после их завершения.
Участники исследования выполняли задания на восприятие времени до, во время и после тренировок, а также участвовали в велосипедных испытаниях на различные дистанции и в разных условиях. Присутствие других участников не влияло на восприятие времени, сообщает Brain and Behavior.
Учёные подчеркивают, что эти результаты важны для выбора здоровых видов физической активности и оптимизации производительности во время тренировок. Однако они также отмечают, что необходимы дальнейшие исследования для обобщения результатов, так как участники были в хорошей физической форме, но не являлись профессиональными велосипедистами.
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