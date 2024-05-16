Учёные раскрыли, как физические упражнения искажают восприятие времени во время тренировки

Учёные обнаружили, что восприятие времени изменяется во время тренировок

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Новое исследование показало, что восприятие времени изменяется во время физических упражнений.

Фото: unsplash.com by Alexander Redl is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Ученые обнаружили, что время кажется идущим медленнее во время тренировок по сравнению с отдыхом или после их завершения.

Участники исследования выполняли задания на восприятие времени до, во время и после тренировок, а также участвовали в велосипедных испытаниях на различные дистанции и в разных условиях. Присутствие других участников не влияло на восприятие времени, сообщает Brain and Behavior.

Учёные подчеркивают, что эти результаты важны для выбора здоровых видов физической активности и оптимизации производительности во время тренировок. Однако они также отмечают, что необходимы дальнейшие исследования для обобщения результатов, так как участники были в хорошей физической форме, но не являлись профессиональными велосипедистами.