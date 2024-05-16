"Вы не будете здесь целоваться?": Галкин* застал Пугачёву с мужчиной

Галкин* не скрыл своих чувств к Пугачевой во время съемок шоу

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На съемках шоу "Музыкалити", где Алла Пугачёва была приглашенной звездой, случился небольшой инцидент, который вызвал ревность у Максима Галкина*.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Скриптонит, также присутствовавший на съемках, вручил Пугачевой шикарный букет цветов, что было принято ею с благодарностью и улыбкой. Однако такое внимание со стороны другого мужчины не понравилось Галкину.

В момент, когда возникло непринужденное общение между Пугачевой и Скриптонитом, Галкин* с иронией в голосе спросил, не собираются ли они целоваться, демонстрируя свою ревность и привязанность к супруге.

"Я надеюсь, вы не будете здесь целоваться?" — раздраженно спросил у них Максим.

Этот случай подчеркивает, как, несмотря на длительные отношения и совместных детей, Галкин* всё ещё является очень влюбленным и ревнивым супругом.

* — признан иностранным агентом.