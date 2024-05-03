Стало известно, какую роль выполняет Галкин* в отношениях с Пугачевой

Певец Александр Фадеев, выступающий под псевдонимом Данко, в беседе с "Телепрограммой" заявил, что юморист Максим Галкин* (внесен в реестр иноагентов на территории РФ) оказывает влияние на свою супругу, советскую исполнительницу Аллу Пугачеву.
Мужчина лично знаком с комиком и уверен, что тот "поработил певицу своей молодостью и энергией".
"И вот он сейчас у руля. Если бы не он, ничего такого мы не увидели. Пугачева просто уехала за мужем и за семьей. Это его позиция", — заявил исполнитель.
В критических замечания Галкина о России Данко увидел жажду денег, а Пугачеву он просто назвал старым человеком.
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