Стало известно, какую роль выполняет Галкин* в отношениях с Пугачевой

Певец Александр Фадеев, выступающий под псевдонимом Данко, в беседе с "Телепрограммой" заявил, что юморист Максим Галкин* (внесен в реестр иноагентов на территории РФ) оказывает влияние на свою супругу, советскую исполнительницу Аллу Пугачеву.

Фото: youtube.com by канал STMEGI TV Первый еврейский is licensed under public domain