Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Галкин* не скрыл своих чувств к Пугачевой во время съемок шоу
Стало известно, в каких цветах видят мир собаки
Учёные обнаружили, что восприятие времени изменяется во время тренировок
Маск сократил подразделение зарядных станций Tesla, ставя под угрозу расширение сети
Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала об их отношениях
Какие продукты способны спровоцировать мигрень
Говорим о поливе рассады
Эксперты ответили, какая реакция будет у кошки после долгой разлуки с котенком
Шёлковое бельё и не только: четыре метода для борьбы с бессонницей
Удивительные и редкие страховые услуги: от похищения инопланетянами до страхования голосовых связок

Топ-5 самых странных страховых услуг, которые реально существуют

2:51
Страхование

Страхование — это способ защитить себя от непредвиденных событий и финансовых потерь. Однако некоторые страховые полисы выходят далеко за рамки стандартных видов страхования, предлагая защиту от самых необычных и даже забавных ситуаций. Вот несколько примеров самых удивительных страховых полисов в мире:

Топ-5 самых странных страховых услуг, которые реально существуют
Фото: flickr.com by Льюис Фрэнсис is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Страхование от похищения инопланетянами

Одним из самых экзотических видов страхования является полис от похищения инопланетянами. Хотя вероятность такого события крайне мала, тысячи людей по всему миру оформили такие полисы. Полис покрывает медицинские расходы и потерю заработка в случае похищения, а также компенсацию в случае рождения ребенка от инопланетянина.

Страхование голосовых связок для певцов

Известные певцы и вокалисты часто страхуют свои голосовые связки, поскольку голос — это их главный инструмент и источник дохода. Например, знаменитая певица Мэрайя Кэри застраховала свои голосовые связки на сумму 35 миллионов долларов. Такой полис помогает покрыть медицинские расходы и компенсировать потерю дохода в случае проблем с голосом.

Страхование вкусовых рецепторов

Профессиональные дегустаторы и повара могут застраховать свои вкусовые рецепторы. Их работа напрямую зависит от способности различать тонкие вкусовые нюансы. Один из известных примеров — страхование языка и вкусовых рецепторов итальянского дегустатора вина, застрахованных на миллион долларов.

Страхование от нападения привидений

Некоторые страховые компании предлагают полисы, покрывающие ущерб, нанесенный привидениями, полтергейстами и другими паранормальными явлениями. Хотя такие случаи крайне редки, они добавляют элемент загадочности и уверенности для суеверных клиентов.

Страхование ног

Профессиональные спортсмены, особенно футболисты, часто страхуют свои ноги, ведь их карьера зависит от физической формы и способности играть. Например, знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду застраховал свои ноги на сумму 144 миллиона долларов. Это помогает ему чувствовать себя защищенным в случае травм, которые могут закончить карьеру.

Страхование от утраты улыбки

Известные личности, чья улыбка стала их визитной карточкой, могут застраховать свои зубы. Например, голливудская актриса Джулия Робертс застраховала свою знаменитую улыбку на 30 миллионов долларов. Это покрывает расходы на стоматологические услуги и компенсирует потерю дохода, если актриса не сможет работать из-за проблем с зубами.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману

Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.

Оскар Кучера высказался о патриотизме Шамана
Яна Поплавская не отрицает, что шоу "Звёзды" могло не выйти в эфир из-за её критики
"Люди отказываются жрать это": стало известно, почему очередной выпуск шоу "Звёзды" не появился в эфире
Рубленые котлеты из куриной грудки: лёгкий диетический ужин для всей семьи
Гипотеза великого советского учёного о зарождении жизни в космосе нашла практическое подтверждение
После взятия Работина ВС РФ будут развивать успех, чтобы снять угрозу Крыму Любовь Степушова Премьера Словакии Роберта Фицо показательно наказали расстрелом Дмитрий Плотников Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев
Харламов рассказал правду о романе Ольги Бузовой и Тимура Батрудинова
Юлиана Караулова объяснила необходимость обнажённых фотосессий для звёзд
Всплеск русофобии в "Яндекс.Такси": запрет на российские флаги и репрессии водителей
Всплеск русофобии в "Яндекс.Такси": запрет на российские флаги и репрессии водителей
Последние материалы
Какие продукты способны спровоцировать мигрень
Говорим о поливе рассады
Эксперты ответили, какая реакция будет у кошки после долгой разлуки с котенком
Топ-5 самых странных страховых услуг, которые реально существуют
Шёлковое бельё и не только: четыре метода для борьбы с бессонницей
Что можно добавить в оладушки вместо яиц?
Для семей с двумя детьми хотят повысить ставку по ипотеке до 12%
Россия и Малайзия готовят систему безвизового въезда
Как кошка видит мир
Фигуристка Медведева рассказала об особой связи с сыном Авербуха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников