Удивительные и редкие страховые услуги: от похищения инопланетянами до страхования голосовых связок

Топ-5 самых странных страховых услуг, которые реально существуют

2:51 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование — это способ защитить себя от непредвиденных событий и финансовых потерь. Однако некоторые страховые полисы выходят далеко за рамки стандартных видов страхования, предлагая защиту от самых необычных и даже забавных ситуаций. Вот несколько примеров самых удивительных страховых полисов в мире:

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Страхование от похищения инопланетянами

Одним из самых экзотических видов страхования является полис от похищения инопланетянами. Хотя вероятность такого события крайне мала, тысячи людей по всему миру оформили такие полисы. Полис покрывает медицинские расходы и потерю заработка в случае похищения, а также компенсацию в случае рождения ребенка от инопланетянина.

Страхование голосовых связок для певцов

Известные певцы и вокалисты часто страхуют свои голосовые связки, поскольку голос — это их главный инструмент и источник дохода. Например, знаменитая певица Мэрайя Кэри застраховала свои голосовые связки на сумму 35 миллионов долларов. Такой полис помогает покрыть медицинские расходы и компенсировать потерю дохода в случае проблем с голосом.

Страхование вкусовых рецепторов

Профессиональные дегустаторы и повара могут застраховать свои вкусовые рецепторы. Их работа напрямую зависит от способности различать тонкие вкусовые нюансы. Один из известных примеров — страхование языка и вкусовых рецепторов итальянского дегустатора вина, застрахованных на миллион долларов.

Страхование от нападения привидений

Некоторые страховые компании предлагают полисы, покрывающие ущерб, нанесенный привидениями, полтергейстами и другими паранормальными явлениями. Хотя такие случаи крайне редки, они добавляют элемент загадочности и уверенности для суеверных клиентов.

Страхование ног

Профессиональные спортсмены, особенно футболисты, часто страхуют свои ноги, ведь их карьера зависит от физической формы и способности играть. Например, знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду застраховал свои ноги на сумму 144 миллиона долларов. Это помогает ему чувствовать себя защищенным в случае травм, которые могут закончить карьеру.

Страхование от утраты улыбки

Известные личности, чья улыбка стала их визитной карточкой, могут застраховать свои зубы. Например, голливудская актриса Джулия Робертс застраховала свою знаменитую улыбку на 30 миллионов долларов. Это покрывает расходы на стоматологические услуги и компенсирует потерю дохода, если актриса не сможет работать из-за проблем с зубами.