Разрыв цен между первичным и вторичным жильем достиг 55%: подробности от Центробанка

Разница стоимости "вторички" и новостроек достигла 55%

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Цена одного квадратного метра новостроек в первом квартале выросла на 19,4% и достигла 167,6 тыс. рублей, сообщают в Центробанке. За год рост составил 31,7%.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

По информации регулятора, разница в стоимости квадратного метра первичного и вторичного жилья достигла максимума — 55%. ЦБ основывает свои расчеты на данных Росстата о ценах сделок, заключенных в конце квартала.

Разрыв в ценах между новостройками и вторичным жильем продолжает увеличиваться, говорится в докладе ЦБ. Самая большая разница в цене отмечена в Астраханской области — 69% и в Московской области — 68%. В четвертом квартале прошлого года этот показатель в среднем составлял 44%.

Цены на первичное жилье выросли почти во всех регионах. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии цена квадратного метра увеличилась почти вдвое. В Москве, напротив, в первом квартале новостройки подешевели на 1%.

Глава аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олег Репченко отметил, что из-за длительной программы льготной ипотеки цены на новостройки растут. Высокая ключевая ставка и планы по ужесточению условий выдачи льготных кредитов также стимулируют рост цен. Эксперт добавил, что разрыв в 55% касается разницы в средней стоимости новостроек и старого вторичного жилья, которое значительно отличается по качеству. Он подчеркнул, что такая серьезная разница в ценах является негативным фактором и выразил надежду, что меры, принимаемые правительством и Центробанком, помогут сократить этот разрыв.