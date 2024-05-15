Новый подход к семейной ипотеке: ставка до 12% для семей с детьми старше шести лет

Для семей с двумя детьми хотят повысить ставку по ипотеке до 12%

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Министерство финансов предложило повысить ставку по семейной ипотеке для семей с двумя детьми до 12%. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков на конференции НАУФОР.

Фото: flickr.com by Catherine Scott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Программа "Семейная ипотека" действует до 1 июля 2024 года, и ее планируют продлить с измененными условиями. Минфин предлагает увеличить ставку для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше шести лет в два раза.

Чебесков заверил, что для семей с детьми младше шести лет ставка не превысит 6% годовых. Остальные детали программы пока обсуждаются. Минфин предлагает продлить программу для семей с двумя детьми старше шести лет, но повысить для них ставку до 12% годовых. Он отметил, что это антикризисное предложение, которое позволит семьям оформить кредит по более выгодной ставке на фоне высоких рыночных процентов. По его мнению, это поддержит как семьи с детьми, так и строительную отрасль.

Замминистра подчеркнул, что окончательных решений пока нет, условия программы находятся на стадии обсуждения. Он также прокомментировал предложение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина привязать льготную ставку к числу детей в семье. Чебесков сообщил, что рабочая группа обсуждала различные варианты, включая снижение ставки при рождении большего числа детей и повышение ставки при отсутствии новых детей. Он добавил, что Минфин считает ставку в 6% очень низкой.