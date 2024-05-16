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Эти продукты вызывают мигрень: важно знать

Какие продукты способны спровоцировать мигрень

1:23
Здоровье

Мало кто знает, что некоторые продукты питания могут влиять на самочувствие человека. В этой статье мы расскажем, какие продукты могут спровоцировать головную боль.

Какие продукты способны спровоцировать мигрень
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Какие продукты могут вызвать мигрень

Некоторые продукты могут вызывать плохое самочувствие.

Врачи относят пиво, красное вино, темный шоколад, твердый сыр, цитрусовые, орехи, продукты, содержащие консерванты, и фаст-фуд к тем продуктам, которые могут спровоцировать приступ мигрени.

Часто приступ вызывается пропуском приемов пищи, неполноценным питанием, отменой кофеина и недостаточным потреблением воды. Слишком жирная, высококалорийная и соленая пища может ухудшить качество вашего сна. Поэтому важно добавить в свой рацион продукты, приготовленные на пару, овощи, фрукты и орехи.

Что важно есть при мигрени

Диета при мигрени должна исключать продукты, содержащие тирамин. Это связано с тем, что это вещество способствует сужению сосудов и повышению артериального давления.

Наибольшая концентрация этого вещества в шоколаде, перезрелых фруктах, некоторых видах сыров. Это бри, фета и пармезан. Следите за водным балансом в организме, откажитесь от кофеина.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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