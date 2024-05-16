Эти продукты вызывают мигрень: важно знать

Мало кто знает, что некоторые продукты питания могут влиять на самочувствие человека. В этой статье мы расскажем, какие продукты могут спровоцировать головную боль.
Некоторые продукты могут вызывать плохое самочувствие.
Врачи относят пиво, красное вино, темный шоколад, твердый сыр, цитрусовые, орехи, продукты, содержащие консерванты, и фаст-фуд к тем продуктам, которые могут спровоцировать приступ мигрени.
Часто приступ вызывается пропуском приемов пищи, неполноценным питанием, отменой кофеина и недостаточным потреблением воды. Слишком жирная, высококалорийная и соленая пища может ухудшить качество вашего сна. Поэтому важно добавить в свой рацион продукты, приготовленные на пару, овощи, фрукты и орехи.
Диета при мигрени должна исключать продукты, содержащие тирамин. Это связано с тем, что это вещество способствует сужению сосудов и повышению артериального давления.
Наибольшая концентрация этого вещества в шоколаде, перезрелых фруктах, некоторых видах сыров. Это бри, фета и пармезан. Следите за водным балансом в организме, откажитесь от кофеина.
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