Россия и Малайзия работают над межправительственным соглашением о безвизовом въезде на срок до 30 дней, сообщил представитель МИД РФ Радик Вахитов на международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum".
"Сейчас идет разработка межправительственного соглашения о частичной отмене визовых требований для граждан России и Малайзии, которое предусматривает безвизовый въезд на срок до 30 дней. Мы считаем, что подписание этого документа будет способствовать увеличению деловых обменов, развитию туристических и культурно-гуманитарных связей", — цитирует РИА Новости Вахитова.
Он добавил, что стороны работают над формулировками, которые устроят всех. В ближайшее время для этого будут проведены экспертные консультации как в онлайн, так и в офлайн-форматах.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.