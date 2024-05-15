Россия и Малайзия готовят соглашение о безвизовом въезде на 30 дней

Россия и Малайзия готовят систему безвизового въезда

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россия и Малайзия работают над межправительственным соглашением о безвизовом въезде на срок до 30 дней, сообщил представитель МИД РФ Радик Вахитов на международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum".

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"Сейчас идет разработка межправительственного соглашения о частичной отмене визовых требований для граждан России и Малайзии, которое предусматривает безвизовый въезд на срок до 30 дней. Мы считаем, что подписание этого документа будет способствовать увеличению деловых обменов, развитию туристических и культурно-гуманитарных связей", — цитирует РИА Новости Вахитова.

Он добавил, что стороны работают над формулировками, которые устроят всех. В ближайшее время для этого будут проведены экспертные консультации как в онлайн, так и в офлайн-форматах.