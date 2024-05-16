Как освоить мастерство маникюра в домашних условиях: рекомендации профессионалов

После того, как многие из нас отказались от гель-лака, салонный маникюр перестал быть обязательной частью нашей ежедневной рутины красоты и уступил место домашнему уходу. Однако, хотя мы уже усвоили движения мастера за годы ношения покрытия, самостоятельное уход за ногтями оказалось намного сложнее, чем мы ожидали. Поэтому мы обратились к экспертам, чтобы получить советы и рекомендации. Мы расспросили технолога IQ Beauty Тамару Исаченко и мастера по маникюру студии It-girls Полину Сухочеву о том, что нужно иметь для домашнего маникюра и как его провести.
Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Что нужно приобрести для домашнего маникюра:
Апельсиновая палочка или пушер для отодвигания кутикулы.
Тонкая пилка для создания формы ногтя, предпочтительно на деревянной основе.
Пилка-шлифовщик для придания гладкости поверхности ногтя.
Пилка-полировщик для придания ногтям блеска.
Кусачки для удаления птеригия.
Ремувер для кутикулы.
Дегидратор (обезжириватель ногтевой пластины для последующего нанесения покрытия).
Как провести домашний маникюр:
Подготовительный этап:
Обработайте руки антисептиком, чтобы предотвратить попадание инфекции на ногти и кожу.
Основной этап:
Придайте форму ногтя с помощью пилки, используя подходящий грит.
Обработайте кутикулу и боковые валики средствами для мягкого удаления и отодвигания кутикулы.
Зашлифуйте и отполируйте ногти, используя соответствующие инструменты.
Завершающий этап:
Нанесите лак в два тонких слоя, давая каждому слою высохнуть.
Нанесите верхнее покрытие и дайте всем слоям высохнуть полностью.
Завершите процесс, нанеся масло для кутикулы или сыворотку, чтобы увлажнить и питать ногтевую пластину и кожу.