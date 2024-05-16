Как освоить мастерство маникюра в домашних условиях: рекомендации профессионалов

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Мастер домашнего маникюра: секреты и советы от экспертов

2:00
Моя семья » Красота и стиль

После того, как многие из нас отказались от гель-лака, салонный маникюр перестал быть обязательной частью нашей ежедневной рутины красоты и уступил место домашнему уходу. Однако, хотя мы уже усвоили движения мастера за годы ношения покрытия, самостоятельное уход за ногтями оказалось намного сложнее, чем мы ожидали. Поэтому мы обратились к экспертам, чтобы получить советы и рекомендации. Мы расспросили технолога IQ Beauty Тамару Исаченко и мастера по маникюру студии It-girls Полину Сухочеву о том, что нужно иметь для домашнего маникюра и как его провести.

Мастер домашнего маникюра: секреты и советы от экспертов
Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Что нужно приобрести для домашнего маникюра:

  • Апельсиновая палочка или пушер для отодвигания кутикулы.
  • Тонкая пилка для создания формы ногтя, предпочтительно на деревянной основе.
  • Пилка-шлифовщик для придания гладкости поверхности ногтя.
  • Пилка-полировщик для придания ногтям блеска.
  • Кусачки для удаления птеригия.
  • Ремувер для кутикулы.
  • Дегидратор (обезжириватель ногтевой пластины для последующего нанесения покрытия).

Как провести домашний маникюр:

Подготовительный этап:

  • Обработайте руки антисептиком, чтобы предотвратить попадание инфекции на ногти и кожу.

Основной этап:

  • Придайте форму ногтя с помощью пилки, используя подходящий грит.
  • Обработайте кутикулу и боковые валики средствами для мягкого удаления и отодвигания кутикулы.
  • Зашлифуйте и отполируйте ногти, используя соответствующие инструменты.

Завершающий этап:

  • Нанесите лак в два тонких слоя, давая каждому слою высохнуть.
  • Нанесите верхнее покрытие и дайте всем слоям высохнуть полностью.
  • Завершите процесс, нанеся масло для кутикулы или сыворотку, чтобы увлажнить и питать ногтевую пластину и кожу.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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