Как освоить мастерство маникюра в домашних условиях: рекомендации профессионалов

Мастер домашнего маникюра: секреты и советы от экспертов

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После того, как многие из нас отказались от гель-лака, салонный маникюр перестал быть обязательной частью нашей ежедневной рутины красоты и уступил место домашнему уходу. Однако, хотя мы уже усвоили движения мастера за годы ношения покрытия, самостоятельное уход за ногтями оказалось намного сложнее, чем мы ожидали. Поэтому мы обратились к экспертам, чтобы получить советы и рекомендации. Мы расспросили технолога IQ Beauty Тамару Исаченко и мастера по маникюру студии It-girls Полину Сухочеву о том, что нужно иметь для домашнего маникюра и как его провести.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Что нужно приобрести для домашнего маникюра:

Апельсиновая палочка или пушер для отодвигания кутикулы.

Тонкая пилка для создания формы ногтя, предпочтительно на деревянной основе.

Пилка-шлифовщик для придания гладкости поверхности ногтя.

Пилка-полировщик для придания ногтям блеска.

Кусачки для удаления птеригия.

Ремувер для кутикулы.

Дегидратор (обезжириватель ногтевой пластины для последующего нанесения покрытия).

Как провести домашний маникюр:

Подготовительный этап:

Обработайте руки антисептиком, чтобы предотвратить попадание инфекции на ногти и кожу.

Основной этап:

Придайте форму ногтя с помощью пилки, используя подходящий грит.

Обработайте кутикулу и боковые валики средствами для мягкого удаления и отодвигания кутикулы.

Зашлифуйте и отполируйте ногти, используя соответствующие инструменты.

Завершающий этап:

Нанесите лак в два тонких слоя, давая каждому слою высохнуть.

Нанесите верхнее покрытие и дайте всем слоям высохнуть полностью.

Завершите процесс, нанеся масло для кутикулы или сыворотку, чтобы увлажнить и питать ногтевую пластину и кожу.