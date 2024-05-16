Режиссёр Сарик Андреасян оправдался за голую фотосессию: я был в своём природном армянском свитере

Сарик Андреасян высказался о своей головой фотосессии: "Это было не толерантно"

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёра Сарика Андреасяна и актрису Лизу Моряк задержала полиция за непристойный вид в общественном месте.

Фото: https://www.instagram.com/sarik_andreasyan by Инстаграм Сарика Андреасяна is licensed under public doman

Сарик Андреасян и Лиза Моряк устроили голую фотосессию в центре Рима. Из одежды на них были только белые одеяла. Парочке удалось пофотографироваться всего 15 минут. После этого к ним подошли римские правоохранители, которые прогнали их.

Режиссёра возмутило такое неуважение.

"Но я был в свитере! В своем природном армянском свитере. Считаю, что это было не толерантно со стороны карабинеров" — выразил своё негодование Андреасян в социальных сетях.

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