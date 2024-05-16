Режиссёр Сарик Андреасян оправдался за голую фотосессию: я был в своём природном армянском свитере

Режиссёра Сарика Андреасяна и актрису Лизу Моряк задержала полиция за непристойный вид в общественном месте.
Сарик Андреасян и Лиза Моряк устроили голую фотосессию в центре Рима. Из одежды на них были только белые одеяла. Парочке удалось пофотографироваться всего 15 минут. После этого к ним подошли римские правоохранители, которые прогнали их.
Режиссёра возмутило такое неуважение.
"Но я был в свитере! В своем природном армянском свитере. Считаю, что это было не толерантно со стороны карабинеров" — выразил своё негодование Андреасян в социальных сетях.
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