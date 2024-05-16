Почему россияне массово обращаются к микрозаймам? Ответ эксперта

Эксперт: в России вырастет спрос на микрозаймы

В России, на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, ожидается значительный рост спроса на микрозаймы.

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Об этом в интервью с URA.RU рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

Солдатенкова отметила, что текущая риторика ЦБ указывает на сохранение жестких денежных условий на продолжительное время. Это приведет к тому, что банки будут удерживать высокие ставки по кредитам и ипотеке, что сделает их менее доступными для населения и увеличит спрос на микрозаймы.

По ее словам, снижение ставок по кредитам маловероятно. Регулятор сигнализирует, что даже если будет переход к снижению ключевой ставки во второй половине года, это снижение будет незначительным.

По итогам 2024 года ключевая ставка останется двузначной, что не приведет к значительному снижению ставок по кредитам и ипотеке.

Солдатенкова также подчеркнула, что меры ЦБ не снижают спрос россиян на заемные средства. Основной причиной этого является поиск людьми внешних возможностей для реализации своих финансовых целей в условиях слабого роста реальных доходов.

В условиях высоких ставок по кредитам и увеличения числа отказов, россияне активизируют спрос на альтернативные источники финансирования, такие как микрозаймы. Поскольку процедура оформления микрозайма намного проще банковской, они традиционно пользуются популярностью, особенно среди тех, кому срочно нужны небольшие суммы денег.