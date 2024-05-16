Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В турецких сериалах герои ведут себя более чем целомудренно
Сергей Зверев уверен в скором возвращении Аллы Пугачевой в Россию
Певица Глюкоза показала лицо без макияжа на видео из Италии
Жильё в Сочи оказалось самым недоступным — на него надо копить почти 8 лет
Виктория Боня изъявила желание сделать дочери российский паспорт
Журналистка Жигалова призвала Гагарину не "лезть" в дела Бузовой
Врач-терапевт рассказала, как собрать дорожную аптечку
Ветеринары назвали лучший вид корма для кошек
В Иркутске новорождённому сделали переливание крови с нулевым резус-фактором
Почему россияне массово обращаются к микрозаймам? Ответ эксперта

Эксперт: в России вырастет спрос на микрозаймы

Экономика

В России, на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, ожидается значительный рост спроса на микрозаймы.

Эксперт: в России вырастет спрос на микрозаймы
Фото: flickr.com by Mike Schmid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом в интервью с URA.RU рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

Солдатенкова отметила, что текущая риторика ЦБ указывает на сохранение жестких денежных условий на продолжительное время. Это приведет к тому, что банки будут удерживать высокие ставки по кредитам и ипотеке, что сделает их менее доступными для населения и увеличит спрос на микрозаймы.

По ее словам, снижение ставок по кредитам маловероятно. Регулятор сигнализирует, что даже если будет переход к снижению ключевой ставки во второй половине года, это снижение будет незначительным.

По итогам 2024 года ключевая ставка останется двузначной, что не приведет к значительному снижению ставок по кредитам и ипотеке.

Солдатенкова также подчеркнула, что меры ЦБ не снижают спрос россиян на заемные средства. Основной причиной этого является поиск людьми внешних возможностей для реализации своих финансовых целей в условиях слабого роста реальных доходов.

В условиях высоких ставок по кредитам и увеличения числа отказов, россияне активизируют спрос на альтернативные источники финансирования, такие как микрозаймы. Поскольку процедура оформления микрозайма намного проще банковской, они традиционно пользуются популярностью, особенно среди тех, кому срочно нужны небольшие суммы денег.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Всплеск русофобии в "Яндекс.Такси": запрет на российские флаги и репрессии водителей

Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.

"Яндекс.Такси" начал штрафовать водителей за флаг России
Яна Поплавская не отрицает, что шоу "Звёзды" могло не выйти в эфир из-за её критики
"Люди отказываются жрать это": стало известно, почему очередной выпуск шоу "Звёзды" не появился в эфире
Агентство США по международному развитию заказало у украинского завода ОМЗ "Карпаты" 300 вагонов-зерновозов
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
"Словакия находится на грани гражданской войны" — предупредил глава МВД страны Любовь Степушова Россия должна выборочно интегрировать новых граждан с Украины Дмитрий Плотников Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев
Станислав Садальский высказался о наряде Лены Лениной на Каннском фестивале
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Юлиана Караулова объяснила необходимость обнажённых фотосессий для звёзд
Юлиана Караулова объяснила необходимость обнажённых фотосессий для звёзд
Последние материалы
Виктория Боня изъявила желание сделать дочери российский паспорт
Журналистка Жигалова призвала Гагарину не "лезть" в дела Бузовой
Эксперт: в России вырастет спрос на микрозаймы
Врач-терапевт рассказала, как собрать дорожную аптечку
Ветеринары назвали лучший вид корма для кошек
В Иркутске новорождённому сделали переливание крови с нулевым резус-фактором
Россияне на отдыхе больше всего боятся мошенников и краж
Mash: Сергей Шнуров должен ФНС 4,5 млн рублей
Россиянам рассказали, как сдать квартиру подороже
Зачем Россия наступает на Харьков и Волчанск? Озвучена реальная цель
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников