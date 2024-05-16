Пресняков впервые высказался про сбежавшего в США сына

Владимир Пресняков заверил, что у его сына Никиты "все нормально"

Музыкант Владимир Пресняков сообщил, что у его старшего сына Никиты, уехавшего жить в США, "все нормально". Об этом пишет "7Дней".

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Никиты Преснякова в Инстаграм is licensed under public domain

Пресняков-старший общается со своим наследником и старается быть в курсе его дел.

"Он пытается что-то делать, да. Хочу, чтобы все получилось. <…> Вроде все нормально", — пояснил артист.

При этом Владимир Пресняков рассказал, что его сын собрал музыкальную группу и дал первый концерт для русскоязычной аудитории.

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