Пресняков впервые высказался про сбежавшего в США сына

Музыкант Владимир Пресняков сообщил, что у его старшего сына Никиты, уехавшего жить в США, "все нормально". Об этом пишет "7Дней".

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Никиты Преснякова в Инстаграм is licensed under public domain