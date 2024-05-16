Что положить в аптечку туриста: советы врача и фармаколога

Врач-терапевт рассказала, как собрать дорожную аптечку

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Правильно составленная аптечка — верный помощник туриста, который спасёт от внезапных недомоганий и поможет при травмах. Врач-терапевт и фармаколог Яна Белоусова рассказала о необходимых препаратах, которые следует взять в путешествие.

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Неважно, планируете ли вы отдых на день или на месяц, собираетесь ли гулять по лесу или загорать на пляже, аптечку нужно подготовить заранее, учитывая особенности вашего здоровья.

"Главное — не забыть лекарства, которые вы принимаете постоянно. Их нужно взять с запасом, чтобы хватило на весь период отдыха", — советует доктор.

Если вы отправляетесь в другую страну на длительный срок, важно узнать, можно ли приобрести аналогичные препараты в местных аптеках без рецепта. В противном случае возьмите с собой назначение врача и выписку из истории болезни на английском языке.

"Если у вас есть лекарства, требующие хранения в холоде, нужно использовать специальную сумку-холодильник. Такие препараты нельзя держать при высокой температуре более трёх часов", — добавляет терапевт.

Основные препараты в аптечке туриста:

— Обезболивающие

— Жаропонижающие

— Лекарства для снижения давления

— Препараты для лечения кишечной инфекции: сорбенты и противодиарейные средства

При внезапной простуде понадобятся:

— Градусник (лучше электронный)

— Препараты от кашля

— Средства от боли в горле: спрей или рассасывающиеся таблетки

— Сосудосуживающие капли в нос

Для обработки травм:

— Стерильные и эластичные бинты

— Антисептики для обработки ран: перекись водорода и йод

— Стерильные салфетки

— Бактерицидные пластыри

"Рекомендую не забывать и о дополнительных средствах защиты: спреях от укусов насекомых, лекарствах от аллергии, солнцезащитном креме и препаратах от ожогов", — заключила Белоусова.