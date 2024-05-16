Что положить в аптечку туриста: советы врача и фармаколога

Правильно составленная аптечка — верный помощник туриста, который спасёт от внезапных недомоганий и поможет при травмах. Врач-терапевт и фармаколог Яна Белоусова рассказала о необходимых препаратах, которые следует взять в путешествие.
Неважно, планируете ли вы отдых на день или на месяц, собираетесь ли гулять по лесу или загорать на пляже, аптечку нужно подготовить заранее, учитывая особенности вашего здоровья.
"Главное — не забыть лекарства, которые вы принимаете постоянно. Их нужно взять с запасом, чтобы хватило на весь период отдыха", — советует доктор.
Если вы отправляетесь в другую страну на длительный срок, важно узнать, можно ли приобрести аналогичные препараты в местных аптеках без рецепта. В противном случае возьмите с собой назначение врача и выписку из истории болезни на английском языке.
"Если у вас есть лекарства, требующие хранения в холоде, нужно использовать специальную сумку-холодильник. Такие препараты нельзя держать при высокой температуре более трёх часов", — добавляет терапевт.
Основные препараты в аптечке туриста:
— Обезболивающие
— Жаропонижающие
— Лекарства для снижения давления
— Препараты для лечения кишечной инфекции: сорбенты и противодиарейные средства
При внезапной простуде понадобятся:
— Градусник (лучше электронный)
— Препараты от кашля
— Средства от боли в горле: спрей или рассасывающиеся таблетки
— Сосудосуживающие капли в нос
Для обработки травм:
— Стерильные и эластичные бинты
— Антисептики для обработки ран: перекись водорода и йод
— Стерильные салфетки
— Бактерицидные пластыри
"Рекомендую не забывать и о дополнительных средствах защиты: спреях от укусов насекомых, лекарствах от аллергии, солнцезащитном креме и препаратах от ожогов", — заключила Белоусова.
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