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Что положить в аптечку туриста: советы врача и фармаколога

Врач-терапевт рассказала, как собрать дорожную аптечку

1:59
Туризм

Правильно составленная аптечка — верный помощник туриста, который спасёт от внезапных недомоганий и поможет при травмах. Врач-терапевт и фармаколог Яна Белоусова рассказала о необходимых препаратах, которые следует взять в путешествие.

Врач-терапевт рассказала, как собрать дорожную аптечку
Фото: commons.wikimedia.org by ProjectManhattan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Неважно, планируете ли вы отдых на день или на месяц, собираетесь ли гулять по лесу или загорать на пляже, аптечку нужно подготовить заранее, учитывая особенности вашего здоровья.

"Главное — не забыть лекарства, которые вы принимаете постоянно. Их нужно взять с запасом, чтобы хватило на весь период отдыха", — советует доктор.

Если вы отправляетесь в другую страну на длительный срок, важно узнать, можно ли приобрести аналогичные препараты в местных аптеках без рецепта. В противном случае возьмите с собой назначение врача и выписку из истории болезни на английском языке.

"Если у вас есть лекарства, требующие хранения в холоде, нужно использовать специальную сумку-холодильник. Такие препараты нельзя держать при высокой температуре более трёх часов", — добавляет терапевт.

Основные препараты в аптечке туриста:
— Обезболивающие
— Жаропонижающие
— Лекарства для снижения давления
— Препараты для лечения кишечной инфекции: сорбенты и противодиарейные средства

При внезапной простуде понадобятся:
— Градусник (лучше электронный)
— Препараты от кашля
— Средства от боли в горле: спрей или рассасывающиеся таблетки
— Сосудосуживающие капли в нос

Для обработки травм:
— Стерильные и эластичные бинты
— Антисептики для обработки ран: перекись водорода и йод
— Стерильные салфетки
— Бактерицидные пластыри

"Рекомендую не забывать и о дополнительных средствах защиты: спреях от укусов насекомых, лекарствах от аллергии, солнцезащитном креме и препаратах от ожогов", — заключила Белоусова.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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