Какой корм лучший: сухой, мокрый или смешанный — дан окончательный ответ

Ветеринары назвали лучший вид корма для кошек

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Известно, что специализированные корма для животных значительно полезнее и предпочтительнее чем подачки со стола. Владельцам животных предстоит выбор между сухим кормом, мясными консервами или комбинацией обоих. Давайте разберемся, какой вариант лучше.

Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Различие в составе

Ключевое отличие между типами корма заключается в количестве воды. Сухие корма содержат около 10% воды, а основу составляют углеводы, жиры и различные добавки. Консервы же могут содержать до 70% воды.

Варианты питания для кошек:

Консервы

Благодаря высокому содержанию воды, консервы идеально подходят для животных с определенными заболеваниями, требующими контроля уровня гидратации (например, при заболеваниях почек, диабете, проблемах с мочевыводящими путями). Однако после открытия их можно хранить в холодильнике только 24 часа.

Сухой корм

Этот вид корма обходится дешевле и не имеет строгих сроков хранения. Он сбалансирован и содержит все необходимые животному витамины и минералы. Однако сухой корм может способствовать ожирению и требует обеспечения постоянного доступа к воде, а также он не рекомендован для стерилизованных кошек.

Смешанный тип питания

Этот вариант требует тщательного подхода и консультации с ветеринаром, который поможет подобрать оптимальный рацион исходя из индивидуальных особенностей животного, его возраста и состояния здоровья.

Важно учитывать индивидуальные нужды каждого питомца при выборе диеты.