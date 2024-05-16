Сдать квартиру по более высокой цене россиянам поможет отсутствие лишнего шума в жилье, рассказали в сервисе "Яндекс Аренда" "Газете.Ru".
Эксперты рекомендуют очистить технику и мебель от наклеек, убрать магниты с холодильника, и избавиться от мягких игрушек и других украшений. Также важно освободить балкон или лоджию от вещей.
Аналитики утверждают, что чистые и ухоженные квартиры можно сдавать не только дороже, но и быстрее.
Специалисты отметили, что на цену также влияют такие факторы, как район, инфраструктура, год постройки здания, состояние придомовой территории, наличие консьержа и ремонт в подъезде. Например, квартиры на третьем этаже и выше обычно стоят дороже, особенно если в доме есть лифт.
Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.