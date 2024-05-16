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Как сдать квартиру дороже? Эксперты раскрывают секреты

Россиянам рассказали, как сдать квартиру подороже

0:51
Недвижимость

Сдать квартиру по более высокой цене россиянам поможет отсутствие лишнего шума в жилье, рассказали в сервисе "Яндекс Аренда" "Газете.Ru".

Россиянам рассказали, как сдать квартиру подороже
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Эксперты рекомендуют очистить технику и мебель от наклеек, убрать магниты с холодильника, и избавиться от мягких игрушек и других украшений. Также важно освободить балкон или лоджию от вещей.

Аналитики утверждают, что чистые и ухоженные квартиры можно сдавать не только дороже, но и быстрее.

Специалисты отметили, что на цену также влияют такие факторы, как район, инфраструктура, год постройки здания, состояние придомовой территории, наличие консьержа и ремонт в подъезде. Например, квартиры на третьем этаже и выше обычно стоят дороже, особенно если в доме есть лифт.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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