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Робот-гуманоид — помощник по хозяйству научился открывать бутылки и колоть орехи, но к нему нельзя приближаться

Начат выпуск человекоподобного робота для помощи по хозяйству за $16000

1:38
Наука

Китайская робототехническая компания Unitree Robotics представила новую модель G1 — это самообучающийся человекоподобный робот для помощи по хозяйству.

Начат выпуск человекоподобного робота для помощи по хозяйству за 000
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik is licensed under CC0

В презентационном видео разработчики показали навыки, которым робот, по их утверждениям, научился сам — благодаря нейросетевой модели с использованием обучения с подкреплением, а также с помощью имитационного обучения. G1 умеет колоть орехи "кулаком", открывает газировку, залихватски сбивая крышку с бутылки, переворачивает тост на сковородке, подбрасывая его, и т. д.

Создатели гуманоида предупредили, что не все показанные в ролике трюки будут доступны у серийных экземпляров робота. Кроме того, будущих пользователей попросили держаться подальше от механического домработника, когда он что-то делает: он очень сильный и может ненароком нанести вред человеку.

Рост Unitree G1 — 127 сантиметров, вес — 35 килограмм. Он может оснащаться трёхпалыми или пятипалыми манипуляторами с 23 степенями свободы. В них встроены электродвигатели с крутящим моментом 90 ньютон-метров (в отличие от аналогов с гидравлическим приводом). В голове гуманоида — лидар и камера глубины.

В базовой комплектации робот обойдётся в 16 тысяч долларов. Для сравнения, аналог от Tesla стоит 20 тысяч долларов, а цены на старшую модель Unitree H1 начинаются от 90 тысяч.

Робот
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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