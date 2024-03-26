Будущее уже наступило: робот-гуманоид научился протирать стол тряпкой и складывать одежду

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Человекоподобного робота научили последовательным манипуляциям с тканью

1:18
Наука

Человекоподобные роботы EVE научились последовательному выполнению аккуратных манипуляций с непрочными материалами, такими как ткань. Достижениями механических гуманоидов поделился их разработчик 1X Technologies в очередном видеоотчёте.

Человекоподобного робота научили последовательным манипуляциям с тканью
Фото: 1X

В отличие от аналогичных человекоподобных роботов, EVE передвигается на трёхколесной платформе, а вместо рук у него клешни. Предназначение же то же — помогать по хозяйству.

Ранее машину высотой 1,86 метра и массой 86 килограммов уже научили приносить нужные вещи и закрывать двери. Настала пора перейти к более сложным действиям.

Работающие под управлением нейросетей EVE обучаются, по сути, сами. Им просто показывают, что нужно делать, при помощи симуляций.

Судя по видео, авторы которого заверяют в абсолютной автономности снятых в нём роботов, учатся они вполне успешно — могут складывать одежду, протирать тряпкой поверхности и выполнять другие сравнительно деликатные манипуляции.

Кроме того, роботам по силам логичная последовательность действий, например: открыть шкаф, достать пакет, вынуть оттуда предмет, убрать пакет обратно, закрыть дверцу; или укладка вещей в коробку с переложением их обёрточной бумагой и последующей запаковкой.

Робот
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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