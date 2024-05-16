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Настоящие дикари: эти породы кошек отличаются своим тяжелейшим характером

Стали известны породы кошек, с которыми сложно жить

1:38
Зоосфера » Кошки

На дождливый вечер приятно посидеть дома, взяв на колени домашнего кота или кошку, и насладиться их мурлыканьем на протяжении пары часов.

Стали известны породы кошек, с которыми сложно жить
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако не каждый владелец кошек может позволить себе такой релакс. Некоторые кошки по своей природе не любят сидеть на руках, а уж против их воли держать их тем более не стоит.

Давайте узнаем о породах кошек, которые предпочитают минимальное внимание от хозяина и ведут достаточно самостоятельный образ жизни.

Русская голубая

Эта порода славится своим упрямым характером и аристократическими манерами. Русская голубая не любит сидеть на руках и активно сопротивляется любым попыткам её удержать.

Бенгальская кошка

Считается, что бенгалы вообще не бывают ласковыми. Они активны и неспокойны по натуре, не предназначены для долгого нахождения на руках. Возможно, они успокоятся только во сне.

Мейн-кун

Об этой породе говорят, что к ней лучше вообще не прикасаться первым. Мейн-куны дружелюбны, любят детей и терпимы к компаниям, но предпочитают не сидеть на руках.

Британские и шотландские кошки

Эти кошки часто выглядят обиженными и не любят, когда нарушают их личное пространство. Они начинают нервничать и предпочитают чувствовать любовь хозяина на расстоянии.

Персидские кошки

Персидские кошки также не любят находиться на руках и противятся попыткам подчинить их чью-то воле. Если попытаться их погладить против их желания, они могут начать кусаться или царапаться.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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