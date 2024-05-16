Виктория Боня вывела в свет свою 12-летнюю дочь, которой хочет сделать российских паспорт

Виктория Боня изъявила желание сделать дочери российский паспорт

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и светская львица Виктория Боня в беседе с NEWS.RU призналась, что у ее 12-летней дочери Анджелины нет российского паспорта. Однако у нее есть желание сделать наследнице документ.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Виктории Бони в Инстаграм is licensed under public domain

В настоящий момент девочка является лишь гражданкой Монако. При этом Боня напомнила, что никто не может "выгнать" ее дочь из страны, с паспортом которой она живет.

Сама Боня уже длительное время не может вернуться в Монако из-за просроченной визы. Она должна была сделать документы в сентябре прошлого года, но упустила момент из-за пластической операции.

15 мая Виктория сообщила, что уже на этой неделе сможет вернуться в Монако.

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