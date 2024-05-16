Виктория Боня вывела в свет свою 12-летнюю дочь, которой хочет сделать российских паспорт

Блогерша и светская львица Виктория Боня в беседе с NEWS.RU призналась, что у ее 12-летней дочери Анджелины нет российского паспорта. Однако у нее есть желание сделать наследнице документ.
В настоящий момент девочка является лишь гражданкой Монако. При этом Боня напомнила, что никто не может "выгнать" ее дочь из страны, с паспортом которой она живет.
Сама Боня уже длительное время не может вернуться в Монако из-за просроченной визы. Она должна была сделать документы в сентябре прошлого года, но упустила момент из-за пластической операции.
15 мая Виктория сообщила, что уже на этой неделе сможет вернуться в Монако.
Ранее Алена Жигалова в жесткой форме ответила Полине Гагариной на критику Ольги Бузовой.
Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.