В Иркутске новорождённому мальчику сделали переливание крови с нулевым резус-фактором, доставленной из банка крови в Зеленограде

Врачи из Иркутского перинатального центра спасли новорождённого малыша, которому нужно было переливание крови с нулевым резус-фактором.
У мамы мальчика уникальный нулевой резус-фактор крови. В мире не более 100 человек с подобным резус-фактором.
Малыш родился в тяжёлом состоянии. Из-за резус-конфликта его крови с кровью матери, ему был поставлен диагноз отёчная форма гемолитической болезни новорождённых — эритроциты малыша разрушаются или уничтожаются антителами матери. Единственный способ помочь ребёнку — переливание крови.
"Найти этот тип крови очень сложно. В России такая кровь была только в Москве в банке в Зеленограде. Об этом мы знали из публикаций и докладов. Министр здравоохранения региона Андрей Модестов обратился к руководителю департамента здравоохранения города Москвы, который поспособствовал в доставке крови в Иркутск дважды. Это первый случай такого взаимодействия и экстренной доставки редкой крови на большое расстояние в России”, — рассказал главврач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин.
После проведённого переливания, новорождённый мальчик находится в стабильном состоянии, его уже сняли с аппарата ИВЛ и он находится в отделении вместе с мамой.
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