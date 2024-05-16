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В Иркутске новорождённому мальчику сделали переливание крови с нулевым резус-фактором, доставленной из банка крови в Зеленограде

В Иркутске новорождённому сделали переливание крови с нулевым резус-фактором

1:25
Здоровье

Врачи из Иркутского перинатального центра спасли новорождённого малыша, которому нужно было переливание крови с нулевым резус-фактором.

В Иркутске новорождённому сделали переливание крови с нулевым резус-фактором
Фото: unsplash.com by Алекс Пасарелу is licensed under Creative Commons CC0 1.0

У мамы мальчика уникальный нулевой резус-фактор крови. В мире не более 100 человек с подобным резус-фактором.

Малыш родился в тяжёлом состоянии. Из-за резус-конфликта его крови с кровью матери, ему был поставлен диагноз отёчная форма гемолитической болезни новорождённых — эритроциты малыша разрушаются или уничтожаются антителами матери. Единственный способ помочь ребёнку — переливание крови.

"Найти этот тип крови очень сложно. В России такая кровь была только в Москве в банке в Зеленограде. Об этом мы знали из публикаций и докладов. Министр здравоохранения региона Андрей Модестов обратился к руководителю департамента здравоохранения города Москвы, который поспособствовал в доставке крови в Иркутск дважды. Это первый случай такого взаимодействия и экстренной доставки редкой крови на большое расстояние в России”, — рассказал главврач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин.

После проведённого переливания, новорождённый мальчик находится в стабильном состоянии, его уже сняли с аппарата ИВЛ и он находится в отделении вместе с мамой.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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