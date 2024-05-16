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Боятся отравиться, утонуть и быть обманутыми — стали известны главные страхи россиян во время отдыха

Россияне на отдыхе больше всего боятся мошенников и краж

3:20
Страхование

Треть россиян считают мошенничества и кражи главной опасностью на отдыхе. Пищевые отравления и непогода также вошли в список неприятностей, которые могут испортить долгожданный отпуск. Такие данные получены в результате опроса, проведенного СК "АльфаСтрахование" среди 1214 жителей регионов.

Россияне на отдыхе больше всего боятся мошенников и краж
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

26,1% туристов опасаются пищевых отравлений, а плохой погоды — 25,2%. Каждый пятый боится потери документов и опоздания на самолет. Проблемы со здоровьем и акклиматизация беспокоят 16,8% путешественников, долгие перелёты — 10%, проблемы с незнанием местного языка — 16,5%, возможные финансовые трудности — 12,5%, незнание местной культуры — 8,1%. Также среди страхов выделяют диких животных, нехватку времени на осмотр всех достопримечательностей, проблемы с транспортом и негативные эмоции от отпуска.

Кроме того, опрошенные опасаются различных природных явлений. Каждый пятый боится утонуть, 13,6% — землетрясений. 11,3% переживают, что могут потеряться в лесу, а 10,7% — застрять в горах. 9% испытывают страх перед дикими животными, а 8,7% боятся смерчей и тайфунов.

Каждый пятый путешественник покупает страховку для безопасности в путешествии, 12,8% страхуют все свое имущество. 34,8% решают проблемы по мере их появления.

При выборе направления для отдыха 32,3% руководствуются своими интересами. 24,8% исходят из бюджета, выделенного на поездку. 13,5% выбирают место отдыха по достопримечательностям, а 11,4% — по рекомендациям друзей.

Среди тех, кто предпочитает отдыхать в России, 44,4% отмечают природное разнообразие как основную причину. 34,9% считают, что так можно сэкономить деньги. 33,1% указывают на возможность увидеть множество достопримечательностей и сэкономить время на переезды. 10% хотят поддержать отечественный туризм и чувствуют себя в безопасности только внутри страны.

Большинство предпочитает в отпуске ничего не делать и просто загорать у моря — так ответили 45,6%. 26,4% ездят на экскурсии, 24,3% устраивают походы. 12,4% предпочитают шоппинг-туры, 11,9% — лечатся на курортах. 11,2% любят горнолыжный отдых, 4,7% — хайкинг, а 3,8% — водные активности.

Ранее "АльфаСтрахование" назвало самых опасных животных.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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