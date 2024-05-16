Стало известно о многомиллионной задолженности Сергея Шнурова налоговой

Mash: Сергей Шнуров должен ФНС 4,5 млн рублей

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рок-музыкант Сергей Шнуров должен Федеральной налоговой службе почти 4, 6 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Известно, что в настоящее время артист владеет только собственным ИП. Шнуров основным видом деятельности указал исполнительское искусство, однако добавил и кино, и видео, и радиовещание, и рекламу. Так, авторы канала утверждают, что с 2022 года Шнуров не пользуется особым спросом для частных концертов.

При этом до этого артист состоял в шести ООО, которые покинул.

В настоящее время Сергей Шнуров является одним из наставников в музыкальном телешоу "Новая Фабрика звезд".

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