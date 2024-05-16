Возлюбленный Клавы Коки заговорил о свадьбе

Возлюбленный Клавы Коки не готов дать обещание жениться на певице

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Победитель шоу "Сердце Клавы" Александр Поверин в YouTube-шоу "ДИРЕКТ" признался, что не может дать обещание жениться на возлюбленной, певице Клаве Коке.

Фото: youtube.com by канал НЕСУСВЕТ is licensed under public domain

В рамках передачи он ответил на вопрос одной из подписчиц, когда же он женится и заведет детей. Поверин пояснил, что не раз уже слышал этот вопрос.

"Учтем, и на все воля божья. Не могу вам что-то обещать", — заявил молодой человек.

Поверин рассказал, что родители не давят на него с вопросами о семейном статусе, поэтому он считает их "адекватными". Безусловно, мама и папа интересуются его делами, но не лезут, куда не надо.

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