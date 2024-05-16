Возлюбленный Клавы Коки заговорил о свадьбе

Победитель шоу "Сердце Клавы" Александр Поверин в YouTube-шоу "ДИРЕКТ" признался, что не может дать обещание жениться на возлюбленной, певице Клаве Коке.
В рамках передачи он ответил на вопрос одной из подписчиц, когда же он женится и заведет детей. Поверин пояснил, что не раз уже слышал этот вопрос.
"Учтем, и на все воля божья. Не могу вам что-то обещать", — заявил молодой человек.
Поверин рассказал, что родители не давят на него с вопросами о семейном статусе, поэтому он считает их "адекватными". Безусловно, мама и папа интересуются его делами, но не лезут, куда не надо.
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