Опасная ошибка водителей: вред зимней жидкости для омывателя в теплые месяцы!

Почему зимнюю омывающую жидкость не стоит использовать летом

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Большинство автомобилистов, приобретая зимой антифриз для омывателя стекол, продолжают использовать его весной и летом.

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Однако зимние жидкости не подходят для летних условий, поскольку не эффективно удаляют летние загрязнения, такие как насекомые или битум.

Состав зимней жидкости включает токсичные спирты, как изопропиловый или метиловый спирт, что делает её использование вредным при повышенных температурах. К тому же, из-за неприятного запаха и потенциального вреда для здоровья, от использования зимней омывающей жидкости рекомендуется отказаться с наступлением тепла.