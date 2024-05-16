Что известно про конфликт Ольги Бузовой и Полины Гагариной

Журналистка и блогер Алена Жигалова в беседе с NEWS.RU поддержала певицу Ольгу Бузову после критики ее коллеги Полины Гагариной.
Жигалова порекомендовала Полине Гагариной не совать свой нос, а заниматься своими песнями.
"Пусть записывает песни и сидит в жюри шоу "Голос" который год. Что она там делает, непонятно", — высказалась блогерша.
Она напомнила, что любой успех человека можно обосновать. При этом далеко не все певцы зарабатывают любовь публики сильным вокалом — кто-то умеет делать эффектные шоу, а кто-то выступает с хитами.
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