Что известно про конфликт Ольги Бузовой и Полины Гагариной

Журналистка Жигалова призвала Гагарину не "лезть" в дела Бузовой

Журналистка и блогер Алена Жигалова в беседе с NEWS.RU поддержала певицу Ольгу Бузову после критики ее коллеги Полины Гагариной.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ольги Бузовой в Инстаграм is licensed under public domain

Жигалова порекомендовала Полине Гагариной не совать свой нос, а заниматься своими песнями.

"Пусть записывает песни и сидит в жюри шоу "Голос" который год. Что она там делает, непонятно", — высказалась блогерша.

Она напомнила, что любой успех человека можно обосновать. При этом далеко не все певцы зарабатывают любовь публики сильным вокалом — кто-то умеет делать эффектные шоу, а кто-то выступает с хитами.

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