Боня перевезла свою дочь в Москву

Дочь Виктории Бони приехала к матери в Москву

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и модель Виктория Боня в своем блоге рассказала, что ее дочь Анджелина прилетела к ней в Москву. Такое решение было принято из-за отсутствия у блогерши визы в Монако.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

44-летняя Боня поделилась несколькими кадрами из московского ресторана, на которых запечатлена в компании наследницы. Блогерша пояснила, что она уже пять месяцев ждет визу категории "D", чтобы отправиться в Монако. Но сейчас она решила временно перевезти дочь в Москву.

"Мы с Алексом решили, что дочка пока будет здесь со мной. Но я чувствую, что Анджелина не захочет возвращаться в Монако. Уж очень она любит Москву, считает себя русской", — написала Виктория Боня.

Виктория Боня должна была продлить визу в августе прошлого года, но улетела в Америку на пластическую операцию. В итоге из-за определенных сложностей с оформлением документов для заграничных поездок она не может получить визу.

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