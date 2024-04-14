Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять популярных стрижек, которые сложно укладывать
В райдер певца Шамана входят овсяные печенья, мятные конфеты и вода
Критики в восторге от фильма "Претенденты" с участием Зендеи
У сосисочных Гарика Харламова опять отсудили деньги за неоплаченные булочки
Как избавиться от парши на картофеле
Кинологи назвали очень сильную породу собак
Анфиса Чехова потеряла ребенка в результате замерзшей беременности
Автоэксперт Колодочкин провел анализ и рассказал, как устранить скрип тормозов
Футболист Аршавин считает, что "Зенит" после победы над "Краснодаром" сделал большой шаг к чемпионству
Боня перевезла свою дочь в Москву

Дочь Виктории Бони приехала к матери в Москву

1:01
Шоу-бизнес

Телеведущая и модель Виктория Боня в своем блоге рассказала, что ее дочь Анджелина прилетела к ней в Москву. Такое решение было принято из-за отсутствия у блогерши визы в Монако.

Дочь Виктории Бони приехала к матери в Москву
Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

44-летняя Боня поделилась несколькими кадрами из московского ресторана, на которых запечатлена в компании наследницы. Блогерша пояснила, что она уже пять месяцев ждет визу категории "D", чтобы отправиться в Монако. Но сейчас она решила временно перевезти дочь в Москву.

"Мы с Алексом решили, что дочка пока будет здесь со мной. Но я чувствую, что Анджелина не захочет возвращаться в Монако. Уж очень она любит Москву, считает себя русской", — написала Виктория Боня.

Виктория Боня должна была продлить визу в августе прошлого года, но улетела в Америку на пластическую операцию. В итоге из-за определенных сложностей с оформлением документов для заграничных поездок она не может получить визу.

Ранее стало известно, что вдова Михаила Круга увеличила гонорар.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ

Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.

Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Певица Наталья Подольская показала солнечных рыжеволосых сыновей
Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова
Король Чарльз и Принц Гарри снова вместе: семейные тайны и оливковая ветвь
Жену Евгения Петросяна уличили в прогулках в день, когда её дочь Матильда появилась на свет
Атака Ирана на Израиль пока ожидаемо закончилась "ничем" Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы
Постаревшая Анна Семенович удивила своей внешностью
Всего 4 упражнения, которые вам нужны для улучшения подвижности всего тела
Всего 4 упражнения, которые вам нужны для улучшения подвижности всего тела
Последние материалы
Эксперты рассказали какую роль играют путешествия в жизни ребенка
Компания "Абрау-Дюрсо" анонсировала рост цен на свою продукцию
Накопление средств является главной сложностью в ремонте для россиян
Как починить сломанный ноготь
Создатель "Форсажа" возьмется за съемки криминального триллера "Рискованная ставка"
Посадите на участке асклепиас
Джастин Бибер: скандальная правда о его появлении на Coachella
Чемпионка ОИ Зайцева призналась, что сейчас ни за что бы не поехала на Олимпиаду-2024
Эксперты назвали самые редкие породы маленьких собак
RuVDS: Россия совершила исторический прыжок на Северный полюс
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников