Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посадите на участке амсонию
Кинологи рассказали, что делает собака, когда остается одна
Юрий Лоза пожаловался на отсутствие звания и пенсию в 16 тысяч рублей
Терапевт Заплавнова: сидение на табуретке может быть вредно для здоровья позвоночника
Колосков: надо ужесточать лимит легионеров, когда будет шанс участия в мировых матчах
Суд оштрафовал "дочку" Первого канала на 1 миллион рублей
ЦБ потребовал от страховщиков раскрыть клиентам комиссию по ДСЖ
В ГИБДД призвали водителей никогда не разъезжаться без оформления ДТП
Вкусный ананасовый смузи: для похудения
Названы 4 распространённые ошибки, убивающие механическую коробку передач

Названы 4 ошибки водителей при езде на машине с механической коробкой передач

2:35
Авто

Большинство водителей, предпочитающих машины с механической КПП, знакомы с её принципом работы. Управление такой коробкой передач считается простым и интуитивно понятным, однако даже опытные автолюбители допускают множество ошибок, которые сильно вредят агрегату и приводят к его преждевременному износу. 

Названы 4 ошибки водителей при езде на машине с механической коробкой передач
Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki is licensed under CC BY-SA 4.0

Неправильное использование сцепления

Правильное использование сцепления помогает продлить срок службы механической коробки передач. Если некорректно разъединять сцепление и двигатель во время переключения, первичный вал трансмиссии будет работать под дополнительной нагрузкой. Это могут вызывать различные привычки водителей.

Например, неполный выжим педали при переключении передач приводит к деформации зубьев синхронизатора, повышенному износу кулисы рычага и проблемам с блокировочными кольцами. Если долго держать сцепление (например, на светофоре), это приведёт к быстрому износу выжимного подшипника.

Постоянное нажатие на педаль сцепления

Некоторые водители держат ногу на педали сцепления во время движения, что приводит к поломкам. Даже лёгкое касание педали провоцирует частичное проскальзывание сцепления и его быстрый износ.

Кратковременные случайные нажатия на педаль вызывают перегрев механизма, что вредит вилке и выжимному подшипнику. Если сильно надавливать на сцепление, это приведёт к частичному размыканию дисков, ухудшая сцепление машины с дорогой из-за потери тяги.

Резкие старты с пробуксовкой

Резкие старты с места негативно сказываются на сцеплении и приводят к его быстрому износу. Частое использование этого приёма во время одной поездки вызывает пригорание узла, сопровождаемое неприятным запахом. Со временем такая езда деформирует различные элементы — от подшипников до диска сцепления.

Переключение передач с первой на заднюю до полной остановки

Включение передачи заднего хода без полной остановки автомобиля чревато серьёзными поломками. Это касается и ситуаций, когда включается первая передача при движении назад. Такая привычка может повредить трансмиссию, так как одно зубчатое колесо продолжает движение, а другое пытается войти в его пазы. В момент контакта торцы зубьев шестерёнок стираются, что сопровождается характерным «хрустом» и ведёт к ремонту.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Всплеск русофобии в "Яндекс.Такси": запрет на российские флаги и репрессии водителей

Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.

"Яндекс.Такси" начал штрафовать водителей за флаг России
Американцы обеспечили экспортеров зерна на Украине спецтехникой
Агентство США по международному развитию заказало у украинского завода ОМЗ "Карпаты" 300 вагонов-зерновозов
"Люди отказываются жрать это": стало известно, почему очередной выпуск шоу "Звёзды" не появился в эфире
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев Технологии информационной войны против России не меняются сотни лет Сергей Лебедев Россия, Китай и Азербайджан намекнули Макрону, что надо заниматься проблемами Франции Любовь Степушова
Швейцария отказывается от российского золота: что стоит за резким сокращением импорта?
Станислав Садальский высказался о наряде Лены Лениной на Каннском фестивале
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Последние материалы
В Германии заявили об ударе по экономике страны из-за действий США против Китая
В ГИБДД призвали водителей никогда не разъезжаться без оформления ДТП
Вкусный ананасовый смузи: для похудения
Как посеять морковь, не прореживая
Российское масло "Дары Кубани" в Белоруссии внесли в список опасной продукции
Турагент рассказала про 5 способов сэкономить на путешествиях
"Живой журнал" и политические шутки: чем известен журналист Максим Кононенко?
Люди могли эволюционировать, чтобы преследовать добычу на больших расстояниях
Три признака того, что крем не подходит для вас
Мать актёра Андрея Светлова сообщила о пропаже сына
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников