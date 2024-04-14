Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына

Вдова шансонье Михаила Круга Ирина повысила гонорар за свои выступления в три раза. Так, по информации Telegram-канала Mash, концерт звезды оценивается в 4 млн рублей.
Помимо этого выросла стоимость и за выступление сына шансонье Александра Круга — теперь за его частный концерт придется выложить 700 тысяч рублей. Его гонорар вырос после того, как он стал участником нового музыкального шоу на ТНТ "Новая Фабрика звезд".
До его попадания на ТВ выступление Александра стоило 400 тысяч рублей. В программу юноши входили пять хитов отца и несколько авторских композиций.
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