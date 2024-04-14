Киану Ривз и его возлюбленная Александра Грант страстно поцеловались на публике

Киану Ривз поцеловался на публике со своей возлюбленной Александрой Грант

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудский актер Киану Ривз во время гала-концерта MOCA в Нью-Йорке публично поцеловал свою возлюбленную, художницу Александру Грант. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал GQ is licensed under public domain

59-летний Киану Ривз и 54-летняя Александра Грант вместе позировали перед фотографами. Они решили не скрывать своих чувств и поцеловались на глазах у общественности.

Киану Ривз начал свою карьеру в кинематографе в девятилетнем возрасте. В настоящее время в его фильмографии свыше 110 ролей. Он сыграл в таких картинах, как "Матрица", "Адвокат дьявола", "Дом у озера", "Джон Уик" и других. В 2005 году получил звезды на голливудской "Аллее славы".

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