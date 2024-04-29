Недавние дискуссии указывают на миф о том, что строгие рекомендации автопроизводителей по выбору моторного масла и его частой замене являются лишь способом извлечения денег.
Однако, факты говорят обратное, особенно при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях, таких как короткие городские поездки, езда по горным дорогам, частые пробки, и длительная работа на холостых оборотах.
В таких ситуациях масло подвергается интенсивному износу из-за повышения температуры, окисления, и увеличения загрязнений, что требует более частой замены для поддержания оптимальной работы двигателя. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к сокращению срока службы двигателя и повышенным расходам на его ремонт и техническое обслуживание.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.