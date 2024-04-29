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Тяжелые условия эксплуатации автомобиля: миф или повод для сокращения интервалов замены масла

Почему важно сокращать интервалы замены моторного масла в тяжелых условиях

0:51
Авто

Недавние дискуссии указывают на миф о том, что строгие рекомендации автопроизводителей по выбору моторного масла и его частой замене являются лишь способом извлечения денег.

Почему важно сокращать интервалы замены моторного масла в тяжелых условиях
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Однако, факты говорят обратное, особенно при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях, таких как короткие городские поездки, езда по горным дорогам, частые пробки, и длительная работа на холостых оборотах.

В таких ситуациях масло подвергается интенсивному износу из-за повышения температуры, окисления, и увеличения загрязнений, что требует более частой замены для поддержания оптимальной работы двигателя. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к сокращению срока службы двигателя и повышенным расходам на его ремонт и техническое обслуживание.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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