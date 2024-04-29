Тяжелые условия эксплуатации автомобиля: миф или повод для сокращения интервалов замены масла

Почему важно сокращать интервалы замены моторного масла в тяжелых условиях

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Недавние дискуссии указывают на миф о том, что строгие рекомендации автопроизводителей по выбору моторного масла и его частой замене являются лишь способом извлечения денег.

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Однако, факты говорят обратное, особенно при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях, таких как короткие городские поездки, езда по горным дорогам, частые пробки, и длительная работа на холостых оборотах.

В таких ситуациях масло подвергается интенсивному износу из-за повышения температуры, окисления, и увеличения загрязнений, что требует более частой замены для поддержания оптимальной работы двигателя. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к сокращению срока службы двигателя и повышенным расходам на его ремонт и техническое обслуживание.