Боремся с проволочником: вот какие меры нужно предпринять для защиты от вредителя

Проволочник — вредитель, который может доставить массу проблем. Борьба с ним может включать несколько мероприятий:
Предотвращение вредителей. Регулярная обработка почвы помогает избавиться от пырея, что в свою очередь снижает популяцию проволочника. Перекопка участка и ручной отбор корневищ пырея могут быть эффективными на небольших участках.
Рыхление почвы. Периодическое рыхление почвы помогает контролировать популяцию проволочника и бороться с другими сорняками.
Птицы. Птицы, обитающие на участке, могут помочь в уничтожении вредителя. Установка скворечников привлечет пернатых, которые могут питаться проволочниками и другими вредителями.
Внесение удобрений и известкование кислых почв. Эти меры могут улучшить состояние растений и усложнить условия для развития проволочников.
Применение аммиачной воды. Внесение в почву аммиачной воды в количестве 1,5-2 кг на сотку помогает бороться с проволочником.
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