Будущий тренд: пять способов для идеальных бровей в домашних условиях

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Пять эффективных методов для стимуляции роста бровей

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Моя семья » Красота и стиль

В последние годы тонкие выщипанные брови были в тренде, но скоро мода может измениться, и мы снова будем стремиться к их отращиванию. Подготовься заранее с помощью этих 5 способов, которые можно использовать дома.

Пять эффективных методов для стимуляции роста бровей
Фото: pixabay.com by commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Zero

Во-первых, помни о важности очищения кожи лица, включая зону бровей, чтобы увеличить эффективность последующего ухода. Во-вторых, используй средства для роста волос с никотиновой кислотой и маслами, либо создай свое собственное средство. Третий совет — делай массаж бровей после нанесения сыворотки для стимуляции кровообращения и питания фолликул. Четвертое действие — забудь о пинцете, если ты серьезно настроена на отращивание бровей.

И последнее, пересмотри свой рацион питания, включая продукты, богатые питательными веществами, чтобы поддержать процесс отращивания волос.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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