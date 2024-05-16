Спортсмены-олимпийцы смогут оставлять своих детей в специально открытом для них детском саду в Париже

Начальник комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Эмма Терхо объявила о планах открытия детского сада в Олимпийской деревне Парижа.
Это решение было принято с учетом потребности спортсменов, которые вынуждены совмещать спортивную деятельность с семейной жизнью.
Терхо отметила, что она сама столкнулась с трудностями в воспитании ребенка во время своего участия в Олимпийских играх 2014 года.
"Многие совмещают спортивную карьеру и семейную жизнь. Я знаю, каково это, поскольку я, мать с маленьким ребёнком, участвовала в Олимпийских играх 2014 года", — сказала Терхо, которую цитирует "Чемпионат".
По её словам, важно, чтобы родители имели возможность проводить время с детьми, особенно во время таких крупных спортивных событий.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023 года МОК разрешил российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.
В связи с этим МОК создал специальный комитет, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.
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