Спортсмены-олимпийцы смогут оставлять своих детей в специально открытом для них детском саду в Париже

В Олимпийской деревне в Париже для детей спортсменов будет открыт детский сад

1:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

Начальник комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Эмма Терхо объявила о планах открытия детского сада в Олимпийской деревне Парижа.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это решение было принято с учетом потребности спортсменов, которые вынуждены совмещать спортивную деятельность с семейной жизнью.

Терхо отметила, что она сама столкнулась с трудностями в воспитании ребенка во время своего участия в Олимпийских играх 2014 года.

"Многие совмещают спортивную карьеру и семейную жизнь. Я знаю, каково это, поскольку я, мать с маленьким ребёнком, участвовала в Олимпийских играх 2014 года", — сказала Терхо, которую цитирует "Чемпионат".

По её словам, важно, чтобы родители имели возможность проводить время с детьми, особенно во время таких крупных спортивных событий.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023 года МОК разрешил российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.

В связи с этим МОК создал специальный комитет, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.