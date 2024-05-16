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Россия выдворяет британского военного атташе

Политика

Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвало представителя посольства Великобритании. Ему был выражен протест в связи с высылкой из Лондона российского атташе.

Россия выдворяет британского военного атташе
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В качестве ответной меры Россия высылает военного атташе Великобритании из Москвы. Британский военный атташе должен покинуть страну в недельный срок.

Ранее Лондон заявил о высылке российского военного атташе. Отношения между Великобританией и Россией находятся на самой низкой точке с 1927 года, когда Лондон обвинил ещё советское правительство в поддержке местных коммунистов и разорвал дипломатические отношения. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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