Россия выдворяет британского военного атташе

Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвало представителя посольства Великобритании. Ему был выражен протест в связи с высылкой из Лондона российского атташе.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported