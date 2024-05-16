Сделано в России: стартовало массовое производство принтеров и МФУ с российскими платами

Российская компания "Катюша" запустила массовое производство принтеров и МФУ

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская компания "Катюша" начала массовое производство принтеров и МФУ с использованием собственных печатных плат.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это первый случай серийного выпуска принтеров в России, использующих отечественные платы, как сообщается на сайте компании.

Печатные платы производятся в Ленинградской области, а сборка МФУ и принтеров осуществляется в Зеленограде, Московская область. Платы, установленные в устройствах, уже внесены в реестр Минпромторга.

МФУ с российскими платами способны печатать до 40 страниц формата А4 в минуту с разрешением 1200х1200 пикселей. Устройства совместимы с отечественными операционными системами "Альт" и "Ред ОС", а также поддерживают удаленную печать через программу "Смарт Принт", которая также включена в реестр Минцифры. Это ПО позволяет подключаться со смартфонов и печатать документы по QR-коду.

Продукция компании "Катюша" представлена не только в России, но и на рынках Белоруссии и Казахстана.