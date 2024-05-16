Сделано в России: стартовало массовое производство принтеров и МФУ с российскими платами

Российская компания "Катюша" начала массовое производство принтеров и МФУ с использованием собственных печатных плат.
Это первый случай серийного выпуска принтеров в России, использующих отечественные платы, как сообщается на сайте компании.
Печатные платы производятся в Ленинградской области, а сборка МФУ и принтеров осуществляется в Зеленограде, Московская область. Платы, установленные в устройствах, уже внесены в реестр Минпромторга.
МФУ с российскими платами способны печатать до 40 страниц формата А4 в минуту с разрешением 1200х1200 пикселей. Устройства совместимы с отечественными операционными системами "Альт" и "Ред ОС", а также поддерживают удаленную печать через программу "Смарт Принт", которая также включена в реестр Минцифры. Это ПО позволяет подключаться со смартфонов и печатать документы по QR-коду.
Продукция компании "Катюша" представлена не только в России, но и на рынках Белоруссии и Казахстана.
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