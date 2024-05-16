Рост отказов в шенгенской визе для российских туристов: статистика и тенденции

Каждый пятый россиянин получил отказ в шенгенской визе в 2023 году

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Получение шенгенской визы становится всё сложнее для российских туристов. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2023 году каждый пятый россиянин получил отказ в визе. За прошедший год россияне подали более 520 тысяч заявлений на шенгенскую визу, но около 100 тысяч из них были отклонены.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сравнение данных 2023 года с предыдущими годами вызывает тревогу. В 2019 году процент отказов составлял всего 15%, тогда как сейчас он вырос до 20%. Кроме того, общее количество заявлений на шенгенскую визу уменьшилось почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом десять лет назад.

Количество выданных многократных виз также значительно сократилось — их было выдано менее половины от числа, выданного в 2019 году. Это может негативно сказаться на туризме между Россией и странами Шенгенского соглашения, так как многие россияне предпочитают выбирать другие направления для отдыха и путешествий.