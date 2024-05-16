Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне сообщили, в каких случаях готовы отказаться от личных автомобилей
Зеленский винит весь мир кроме самого себя за неудачи в Харьковской области
Российская компания "Катюша" запустила массовое производство принтеров и МФУ
Демократы готовят сенсацию: Байден может сняться с выборов
Пять эффективных методов для стимуляции роста бровей
Актриса Марина Кравец поздравила мужа с днём рождения
Каждый пятый россиянин получил отказ в шенгенской визе в 2023 году
Как победить проволочника
В Олимпийской деревне в Париже для детей спортсменов будет открыт детский сад
Революция в медицине: российские учёные создали "умную" повязку, ускоряющую заживление ран

Создан "умный бинт" для лечения хронических ран

1:30
Наука

Российские учёные сделали значительный прорыв в медицине, представив "умную" повязку для лечения хронических ран. В основе разработки лежит принцип электростимуляции, который активирует иммунные клетки и улучшает кровоснабжение тканей, способствуя быстрому заживлению.

Создан "умный бинт" для лечения хронических ран
Фото: commons.wikimedia.org by М.Миндерхуд is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Об этом сообщила пресс-служба Платформы Национальной технологической олимпиады, отметив, что на данный момент аналогичных устройств не существует.

Впервые в медицинской практике будет применяться мониторинг состояния раны с передачей данных на цифровые устройства. Это позволит врачам точнее контролировать процесс заживления и своевременно реагировать на изменения.

Эксперты отмечают, что в последние десятилетия электростимуляция привлекала всё больше внимания учёных как метод ускорения заживления хронических ран. Электронные повязки представляют собой простой и эффективный способ ускорения регенерации тканей без необходимости в инвазивных процедурах.

Проведённые клинические и доклинические исследования показали обнадёживающие результаты: ускорение заживления ран на всех стадиях, отсутствие необходимости в инвазивных вмешательствах и лёгкость использования.

С учётом роста заболеваемости, включая сахарный диабет и ожирение, а также старения населения, важно развивать современные методы лечения, направленные на ускорение заживления ран.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Всплеск русофобии в "Яндекс.Такси": запрет на российские флаги и репрессии водителей

Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.

"Яндекс.Такси" начал штрафовать водителей за флаг России
Яна Поплавская не отрицает, что шоу "Звёзды" могло не выйти в эфир из-за её критики
"Люди отказываются жрать это": стало известно, почему очередной выпуск шоу "Звёзды" не появился в эфире
Агентство США по международному развитию заказало у украинского завода ОМЗ "Карпаты" 300 вагонов-зерновозов
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев Технологии информационной войны против России не меняются сотни лет Сергей Лебедев Россия, Китай и Азербайджан намекнули Макрону, что надо заниматься проблемами Франции Любовь Степушова
Станислав Садальский высказался о наряде Лены Лениной на Каннском фестивале
Швейцария отказывается от российского золота: что стоит за резким сокращением импорта?
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Последние материалы
Россияне сообщили, в каких случаях готовы отказаться от личных автомобилей
Зеленский винит весь мир кроме самого себя за неудачи в Харьковской области
Создан "умный бинт" для лечения хронических ран
Российская компания "Катюша" запустила массовое производство принтеров и МФУ
Демократы готовят сенсацию: Байден может сняться с выборов
Пять эффективных методов для стимуляции роста бровей
Актриса Марина Кравец поздравила мужа с днём рождения
Каждый пятый россиянин получил отказ в шенгенской визе в 2023 году
Как победить проволочника
В Олимпийской деревне в Париже для детей спортсменов будет открыт детский сад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников