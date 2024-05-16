Революция в медицине: российские учёные создали "умную" повязку, ускоряющую заживление ран

Российские учёные сделали значительный прорыв в медицине, представив "умную" повязку для лечения хронических ран. В основе разработки лежит принцип электростимуляции, который активирует иммунные клетки и улучшает кровоснабжение тканей, способствуя быстрому заживлению.
Об этом сообщила пресс-служба Платформы Национальной технологической олимпиады, отметив, что на данный момент аналогичных устройств не существует.
Впервые в медицинской практике будет применяться мониторинг состояния раны с передачей данных на цифровые устройства. Это позволит врачам точнее контролировать процесс заживления и своевременно реагировать на изменения.
Эксперты отмечают, что в последние десятилетия электростимуляция привлекала всё больше внимания учёных как метод ускорения заживления хронических ран. Электронные повязки представляют собой простой и эффективный способ ускорения регенерации тканей без необходимости в инвазивных процедурах.
Проведённые клинические и доклинические исследования показали обнадёживающие результаты: ускорение заживления ран на всех стадиях, отсутствие необходимости в инвазивных вмешательствах и лёгкость использования.
С учётом роста заболеваемости, включая сахарный диабет и ожирение, а также старения населения, важно развивать современные методы лечения, направленные на ускорение заживления ран.
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