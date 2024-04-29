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Пострадавшие от паводка оренбуржцы намерены получить от страховщиков 1,7 млрд рублей

После паводка в Оренбуржье страховщики получили 8,4 тысяч заявлений на выплаты

Страхование

В страховые компании Оренбургской области за выплатами обратилось уже 8,4 тыс. жителей региона, сообщает областной информационный портал "Южный Урал".

После паводка в Оренбуржье страховщики получили 8,4 тысяч заявлений на выплаты
Фото: flickr.com by Министерство сельского хозяйства США is licensed under public domain

Общий размер заявленного ущерба, причинённого катастрофическим паводком, составляет 1,7 млрд рублей, из которых страховщики уже выплатили пострадавшим около 48,5 млн рублей.

По данным портала, все обратившиеся за выплатами оренбуржцы застраховали свое имущество на случай наводнения. Кроме физлиц, на компенсацию ущерба также претендуют 124 юридических лица, общая сумма их требований составляет 86 млн рублей.

Ранее эксперты рассказали, как получить страховую выплату при отравлении на майских праздниках.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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