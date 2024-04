Пострадавшие от паводка оренбуржцы намерены получить от страховщиков 1,7 млрд рублей

В страховые компании Оренбургской области за выплатами обратилось уже 8,4 тыс. жителей региона, сообщает областной информационный портал "Южный Урал".

Фото: flickr.com by Министерство сельского хозяйства США is licensed under public domain