Пострадавшие от паводка оренбуржцы намерены получить от страховщиков 1,7 млрд рублей

После паводка в Оренбуржье страховщики получили 8,4 тысяч заявлений на выплаты

В страховые компании Оренбургской области за выплатами обратилось уже 8,4 тыс. жителей региона, сообщает областной информационный портал "Южный Урал".

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Общий размер заявленного ущерба, причинённого катастрофическим паводком, составляет 1,7 млрд рублей, из которых страховщики уже выплатили пострадавшим около 48,5 млн рублей.

По данным портала, все обратившиеся за выплатами оренбуржцы застраховали свое имущество на случай наводнения. Кроме физлиц, на компенсацию ущерба также претендуют 124 юридических лица, общая сумма их требований составляет 86 млн рублей.

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