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Можно ли рассчитывать на страховую выплату при отравлении на майских праздниках

Banki.ru: страховка от отравления входит в ОМС, ДМС и другие полисы

2:18
Страхование

Многие россияне на праздники традиционно жарят шашлыки на даче или за городом. Но если выбрать некачественное мясо или допустить ошибки в приготовлении, пикник может закончиться больничным. Эксперты Banki. ru рассказали, существует ли страховка от пищевого отравления и как получить выплату.

Banki.ru: страховка от отравления входит в ОМС, ДМС и другие полисы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Какая страховка поможет при отравлении

Отдельного полиса страхования на случай отравления не существует. Однако этот риск часто включён в комплексные программы страхования.

Так, страховка от отравления входит в полисы обязательного (ОМС) и добровольного медицинского страхования (ДМС). Также страховые компании включают её в договоры ВЗР (выезжающего за рубеж) и полисы страхования жизни и здоровья. При этом в полис можно вписать не только себя, но и родственников.

При этом страховкой покрываются риски только острого пищевого или химического отравления, подчёркивают эксперты.

Как получить выплату

Страховую выплату можно получить только в случае, если отравление нанесло вред здоровью, например, человек оказался в больнице или тяжело болел дома. При этом у пострадавшего должны быть справки от врача, подтверждающие ущерб здоровью. Тошнота и диарея не считаются страховыми случаями и не подлежат компенсации.

Список документов, необходимых для получения выплаты, зависит от страхового полиса. Обычно требуется предоставить листок нетрудоспособности и справку из медучреждения с указанием диагноза и срока пребывания на лечении, отмечают эксперты.

Как избежать отравления

Основных причин отравления шашлыками три:

  • Недостаточная термическая обработка мяса, из-за чего в нём остаются вирусы и микроорганизмы.
  • Нарушение температуры и сроков хранения продуктов.
  • Недостаточная гигиена при приготовлении и употреблении шашлыка.

Чтобы не испортить майские праздники отравлением, специалисты советуют тщательно мыть руки и продукты, следить за сроком их годности и правильно готовить. Также по возможности лучше не употреблять мясо, если оно долго находилось в тепле.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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