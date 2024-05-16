Рубль против доллара: что ждет российскую валюту на следующей неделе

Кандидат экономических наук и эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер заявил, что нет факторов, которые могли бы привести к падению курса национальной валюты РФ, сообщает "Газета.Ru".
Зельцер прогнозирует, что на предстоящей неделе курс доллара будет находиться около 90 рублей. Он отметил, что текущие факторы поддерживают рубль.
В условиях жесткой денежно-кредитной политики Банка России говорить о девальвации рубля не приходится. Эксперт подчеркнул, что нынешняя ситуация ограничивает спрос на иностранную валюту.
Зельцер также указал на слабость доллара на международной арене как один из факторов устойчивости рубля. Индекс DXY упал ниже 105 пунктов. На закрытии торгов Мосбиржи 15 мая курс доллара составил 91,08 рубля, а утром 16 мая — 90,91 рубля.
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