Ксения Собчак похвасталась своей незабываемой ролью в кино: в процессе съёмок хату обокрали

Ксения Собчак рассказала об опыте съёмок в кино

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Ксения Собчак объяснила, что и она не чужда Каннскому фестивалю, так как снималась в кино.

Фото: https://vk.com/sobchak by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman

Журналистка в контексте освещения Каннского кинофестиваля вспомнила, что тоже актриса.

"У меня тоже была в моей жизни главная роль, да ещё и с партнером Стекловым! Жалко что в процессе съёмок хату обокрали. Короче, чего только у меня не было в жизни", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Вероятно, Ксения Собчак имеет в виду съемки фильма "Воры и проститутки", где она играла любовные сцены с актёром Владимиром Стекловым.