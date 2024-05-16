Ксения Собчак похвасталась своей незабываемой ролью в кино: в процессе съёмок хату обокрали

Ксения Собчак объяснила, что и она не чужда Каннскому фестивалю, так как снималась в кино.
Журналистка в контексте освещения Каннского кинофестиваля вспомнила, что тоже актриса.
"У меня тоже была в моей жизни главная роль, да ещё и с партнером Стекловым! Жалко что в процессе съёмок хату обокрали. Короче, чего только у меня не было в жизни", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Вероятно, Ксения Собчак имеет в виду съемки фильма "Воры и проститутки", где она играла любовные сцены с актёром Владимиром Стекловым.
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