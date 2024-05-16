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Эти кабачки подходят для употребления в сыром виде: отличаются хорошим вкусом

Кабачки для употребления в сыром виде

0:58
Садоводство » Овощи

Эти кабачки подходят для употребления в сыром виде. Для свежих салатов подходят раннеспелые кабачки с тёмной кожурой. Их снимают с куста немного недозрелыми (весом около 200 г), нарезают тонкими кружочками, присыпают солью (1 ч.л.) и оставляют на 25-30 минут. Затем отжимают, перекладывают на плоскую тарелку и поливают заправкой, приготовленной из 50 мл растительного масла, 2 ч.л. яблочного уксуса, 2 ч.л. мёда, измельчённого чеснока (3 зубчика), немного нарезанного укропа и молотого чёрного перца. Настоянные 20 минут кабачки готовы к подаче.

Кабачки для употребления в сыром виде
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сорта и гибриды для употребления в сыром виде: "Астроном", "Белый медведь", "Диамант F1", "Золотинка", "Нежный зефир F1", "Фараон", "Якорь".

Никогда бы не подумала, что обычный кабачок способен на такое!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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