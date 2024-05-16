Волочкова пожаловалась на тяжёлую жизнь в коммуналке

Анастасия Волочкова рассказала о жизни в коммуналке в период безденежья

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская балерина Анастасия Волочкова в шоу Анфисы Чеховой на телеканале ТВ-3 рассказала, что в свое время была вынуждена жить в одной комнате с четырьмя питомцами и тремя людьми.

Фото: youtube.com by канал МОСКВИЧКА is licensed under public domain

Она пояснила, что в коммунальной квартире было три комнаты, в одной из которых разместилась вся ее семья.

"Там спали я, мама, папа, моя бабушка, кот, собака, хомячок Васька и попугайчик Пашка", — отметила Волочкова.

Также она вспомнила, что ее мать была против ее ранних отношений — в 19 лет балерина начала встречаться с коллегой Фарухом Рузиматовым. Родительница считала, что девушке стоит сначала сделать карьеру, а затем уже строить семью.

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