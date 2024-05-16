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Свистящие шины: когда безопасная езда превращается в смертельный риск

В ГИБДД рассказали, почему категорически нельзя ездить на свистящих шинах

2:30
Авто

На многих автомобилях шины могут издавать свистящие звуки во время движения. Это часто связано с пробуксовкой, заносом или резким торможением. В интервью порталу njcar. ru представитель ГИБДД объяснил, почему езда на свистящих шинах может быть опасной.

В ГИБДД рассказали, почему категорически нельзя ездить на свистящих шинах
Фото: Wikipedia by Stiopa is licensed under CC BY-SA 3.0

Свист шин зависит от состава резины, типа шин, настроек подвески и состояния дорожного покрытия. Например, дождь и влажность воздуха могут способствовать появлению свиста.

Специалисты тщательно подбирают состав и рисунок протектора высокоскоростных шин, чтобы они дольше сохраняли сцепление с дорогой. Поэтому такие шины меньше шумят по сравнению с более дешёвыми аналогами, которые изготовлены из менее качественных материалов, что негативно влияет на их сцепные свойства.

В ГИБДД отметили, что шины, которые эксплуатируются более 5-8 лет, теряют свою упругость, что ухудшает их сцепные свойства и приводит к свисту во время движения.

Даже если глубина протектора таких шин остается нормальной, их тормозная эффективность и управляемость значительно снижаются по сравнению с новыми шинами.

Ещё одна причина свиста шин — неправильная настройка схода-развала колес, что может вызвать неравномерный износ протектора и увод автомобиля в сторону. Важно понимать, что изношенные шины и неравномерный износ могут стать причиной ДТП.

Также следует учитывать, что шины с высоким профилем реагируют на повороты иначе, чем низкопрофильные шины, и могут начать свистеть раньше. При вхождении в поворот такие шины подламываются, что ухудшает сцепление с дорогой. Чтобы уменьшить свист, необходимо следить за давлением в шинах.

Правильно накачанные шины с высоким профилем будут подламываться меньше, чем шины с недостаточным давлением.

В целом, если автомобиль в хорошем состоянии, а шины все равно свистят, это может означать, что водитель приближает сцепление шин с дорогой к пределу. Это может быть вызвано пробуксовкой при резком старте или скольжением в повороте. Практически любая шина может свистеть при определённых условиях эксплуатации, и это необязательно указывает на дефект.

Свист — это сигнал, предупреждающий водителя, что шина работает на пределе своих возможностей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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